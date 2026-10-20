Глава КНДР Ким Чен Ын впал в кому после кровоизлияния в мозг. Об этом пишет британский таблоид The Sun.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кедми: не понимаю...
- Кедми: не понимаю...
- Кедми: не понимаю...
Крепкого здоровья Киму! 🙏🙏🙏
Не дождетесь!!! вы там все скорее отправитесь к чертям в ад!
А 19 октября на фоне слухов о том, что Ким Чен Ын впал в кому и даже умер! в Пекинской больнице, он посетил в Пхеньяне общенациональную выставку одежды и обуви «Одежда и обувь — 2026».
ЖАЛЬ...Дай Бог чтоб всё обошлось.....А у наглосаксов праздник????
Если вдруг не дай Бог заболел наш верный союзник Ким Чен Ын, то желаю ему выздоровления, скорейшего, и больше не хворать!
Не верю! Желаемое выдавать за действительное.
По Высоцкому - "Ты не радуйся , змея !!! Скоро выпишут меня , отомщу тебе без всяких сцен..."