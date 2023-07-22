Вечерний Новосибирск

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Свыше 6 млрд рублей вложит МУП САХ в строительство мусороперерабатывающих комплексов под Новосибирском

Свыше 6 млрд рублей вложит МУП САХ в строительство мусороперерабатывающих комплексов под Новосибирском

Накануне министерством ЖКХ и Энергетики Новосибирской области были подведены итоги конкурса на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов под Новосибирском правобережный в районе села Раздольное и левобережный в ране села Верх-Тула.

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