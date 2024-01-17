Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Смирнов
    Никто его не тронет. он поважнее будет даже сотни из нас, поважнее для нашего же правительства.Главу диаспоры Уз...
  • Кальян
    Сильно сильно ты всех порубал до главного не до брался только до Путина , убег главный втихаря пока ты махал рубил вс...Держал в страхе в...
  • Михаил Пантюхин
    Все эти статьи говорят об одном - НАША правоохранительная система в лице полиции так зажата в тисках лобби мигрантов ...Порезали ветерана...

Главу диаспоры Узбекистана, который оскорбил народ РФ, Путина, Володина и ребят Z взломали, но мы докажем, что это не так, это ложь

Главу диаспоры Узбекистана, который оскорбил народ РФ, Путина, Володина и ребят Z взломали, но мы докажем, что это не так, это ложь

Avia.pro - Новости Руководитель межрегионального узбекского общественного объединения "Ватандош", Усман Баратов, высказался в социальной сети "Одноклассники" в негативном ключе о президенте России, председателе Госдумы Володине и россиянах в целом, осмеяв дефицит куриных яиц в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наталия лыкова
Гнать их всех поганой метлой. Женщины наши Русские рожать не хотят ,да не хотят потому что боятся за своих детей ,в кокой стране им жить придётся,если всё так продолжаться будет.Эти средства которые правительство выделяет на мигрантов надо бы на наших детей и молодые семья да и на пенсионеров потратили.Сколько можно терпеть этих злых к нам людей,они нам не товарищи так не дружат. В стране где их приняли с распростёртыми руками,они гадят как свиньи . Не нужны они нам.
Ответить
1 час.
Василий Целовальников
Категорически нельзя либеральничить с такими националистами и отправлять их в свои &quot;родные&quot; страны!!!
Ответить
1 час.
Алексей Смирнов
Никто его не тронет. он поважнее будет даже сотни из нас, поважнее для нашего же правительства.
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх