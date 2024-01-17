Главу диаспоры Узбекистана, который оскорбил народ РФ, Путина, Володина и ребят Z взломали, но мы докажем, что это не так, это ложь

наталия лыкова

Гнать их всех поганой метлой. Женщины наши Русские рожать не хотят ,да не хотят потому что боятся за своих детей ,в кокой стране им жить придётся,если всё так продолжаться будет.Эти средства которые правительство выделяет на мигрантов надо бы на наших детей и молодые семья да и на пенсионеров потратили.Сколько можно терпеть этих злых к нам людей,они нам не товарищи так не дружат. В стране где их приняли с распростёртыми руками,они гадят как свиньи . Не нужны они нам.