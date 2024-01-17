Avia.pro - Новости Руководитель межрегионального узбекского общественного объединения "Ватандош", Усман Баратов, высказался в социальной сети "Одноклассники" в негативном ключе о президенте России, председателе Госдумы Володине и россиянах в целом, осмеяв дефицит куриных яиц в стране.
Главу диаспоры Узбекистана, который оскорбил народ РФ, Путина, Володина и ребят Z взломали, но мы докажем, что это не так, это ложь
Комментарии
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наталия лыкова
Гнать их всех поганой метлой. Женщины наши Русские рожать не хотят ,да не хотят потому что боятся за своих детей ,в кокой стране им жить придётся,если всё так продолжаться будет.Эти средства которые правительство выделяет на мигрантов надо бы на наших детей и молодые семья да и на пенсионеров потратили.Сколько можно терпеть этих злых к нам людей,они нам не товарищи так не дружат. В стране где их приняли с распростёртыми руками,они гадят как свиньи . Не нужны они нам.
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1 час.
Василий Целовальников
Категорически нельзя либеральничить с такими националистами и отправлять их в свои "родные" страны!!!
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1 час.
Алексей Смирнов
Никто его не тронет. он поважнее будет даже сотни из нас, поважнее для нашего же правительства.
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13 мин.
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