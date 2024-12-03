Трамп: если заложников в Газе не освободят, то ХАМАС ждет «жестокая расплата»

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил жестокой расплатой ответственным за удержание заложников в секторе Газа, если до его инаугурации не будет достигнута сделка о прекращении огня и их освобождении.
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