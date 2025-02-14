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Блог частного инвестора

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Акции WeRide дорожали на 96% на фоне приобретения доли в ней корпорацией Nvidia

Акции WeRide дорожали на 96% на фоне приобретения доли в ней корпорацией Nvidia

Nvidia в минувшем квартале сократила свою долю в британской компании по производству микросхем Arm Holdings примерно на 44%, а также вышла из своих активов в Serve Robotics и SoundHound AI, пишет Reuters, ссылаясь на данные документов, имеющихся у регулятивных органов.

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