Акции WeRide дорожали на 96% на фоне приобретения доли в ней корпорацией Nvidia

Nvidia в минувшем квартале сократила свою долю в британской компании по производству микросхем Arm Holdings примерно на 44%, а также вышла из своих активов в Serve Robotics и SoundHound AI, пишет Reuters, ссылаясь на данные документов, имеющихся у регулятивных органов.
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