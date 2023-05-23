Военное обозрение

3 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Едва ли эти антропоиды практикуют в применении столь общий , не подконтрольный извне тип  поведения, выражаемый слова...Экс-советник Пент...
  • Ivanov Serg
    Есть другие , более достоверные источники??? Вы прямо с места событий это пишете?Военкор сообщил, ...
  • Ирина Белова
    Да пустобрех этот Сладков, давно себя скомпрометировалВоенкор сообщил, ...

Загадочный танк Т-72 в США: притащили явно не только поглядеть и пощупать

Загадочный танк Т-72 в США: притащили явно не только поглядеть и пощупать

Многие помнят апрельскую историю и даже своего рода скандал с российским танком Т-90А, который с удивлением обнаружили жители посёлка Роанок штата Луизиана.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх