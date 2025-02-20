Мажейкс: Евроинтеграция Молдовы может быть приостановлена

С таким предупреждением выступил посол Европейского союза в Республике Молдова Янис Мажейкс. Власти рассматривают срочные законодательные изменения, чтобы исключить незаконное финансирование из-за рубежа и массовый подкуп избирателей — явления, которые поставили под угрозу выборы в прошлом году.