Мажейкс: Евроинтеграция Молдовы может быть приостановлена

С таким предупреждением выступил посол Европейского союза в Республике Молдова Янис Мажейкс. Власти рассматривают срочные законодательные изменения, чтобы исключить незаконное финансирование из-за рубежа и массовый подкуп избирателей — явления, которые поставили под угрозу выборы в прошлом году.
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