Пушилин призвал бороться с «бюрократическим произволом» в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил с утверждением о том, что одной из наиболее серьёзных задач, стоящих перед правительством республики, является борьба с произволом чиновников и бюрократией.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил с утверждением о том, что одной из наиболее серьёзных задач, стоящих перед правительством республики, является борьба с произволом чиновников и бюрократией.
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