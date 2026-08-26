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Аргументы недели

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Свиная болезнь, которую не называют: как региональная ветеринария борется с неизвестной угрозой

Свиная болезнь, которую не называют: как региональная ветеринария борется с неизвестной угрозой

Неизвестное опасное заболевание свиней распространилось еще на 12 районов Омской области. Подробности:Региональное управление ветеринарии сообщило об «особо опасной болезни», которая поражает домашних и диких свиней, но не представляет угрозы для людей.

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