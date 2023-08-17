«Партия договорняка» ломится в ворота Кремля

Evgenija Palette

По накатанному. Царь БЛАПОЛУЧНО СОСЛАЛ В СИБИРЬ ТРИ ПОЛЬСКИХ ВОССТАНИЯ... Некоторые там и прижились. Еще и сейчас там живут и здравствуют люди с польскими фамилиями. Так что, ПЯТОЙ КОЛОННЕ ТАМ БУДЕТ ХОРОШО... (чтоб, не мешали,,,).