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«Партия договорняка» ломится в ворота Кремля

«Партия договорняка» ломится в ворота Кремля

А. Бунич:  Москве надо чаще стучать кулаком, отстаивать свою позицию и давить «пятую колонну» Людмила Николаева Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Россия вышла на первое место в мире по количеству санкций, введенных против неё «цивилизованным» Западом.

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Комментарии
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Evgenija Palette
По накатанному.  Царь БЛАПОЛУЧНО СОСЛАЛ В СИБИРЬ ТРИ ПОЛЬСКИХ ВОССТАНИЯ... Некоторые там и прижились. Еще и сейчас там живут и здравствуют люди с польскими фамилиями. Так что, ПЯТОЙ КОЛОННЕ ТАМ БУДЕТ ХОРОШО... (чтоб, не мешали,,,).
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17 час.
Юлия Перетокина
Ну, чуть что, сразу в Сибирь. Нам тут это д...ма не надо. Выдворить за пределы России с одним чемоданом, пусть наслаждаются жизнью на Западе. Их там быстро научат Родину любить
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15 час.
саша дмитренко
бред!
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9 час.

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