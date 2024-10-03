В Крыму выявили риск заражения смертельным вирусом Марбург

Риск заражения смертельным вирусом Марбург выявили в Крыму. Об этом сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского Министерства здравоохранения Татьяна Одинец 3 октября в комментарии РИА Новости Крым.
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