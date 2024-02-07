ХАМАС предложил трехэтапный план прекращения огня в Газе

ХАМАС выдвинул трехэтапный план для достижения перемирия в секторе Газа. В рамках этого плана Израиль должен был вывести свои войска, восстановить разрушенную инфраструктуру палестинского анклава, а также произвести обмен заложниками и телами погибших.
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