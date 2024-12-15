Новак сделал прогноз по добыче угля в России в следующем году

Добыча угля в России в 2024 году будет на 1% ниже, чем в 2023 году, в 2025 году планируется выйти на такой же показатель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Момент взрыва машины у областного ТЦК в Днепропетровске: убиты полицаи и некий важный ВСУшник (ФОТО, ВИДЕО)
- Красивый удар: наши бойцы уничтожили «супер САУ» ВСУ прямо во время ведения огня по Курской области (ВИДЕО)
- Армия России прорвалась через границу Сумской области у села Александрия, — вражеские ресурсы (ВИДЕО)
Свежие комментарии