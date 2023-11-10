NEWS.ru выяснил, куда после ухода из «Сватов» пропала актриса Людмила Артемьева

Актриса Людмила Артемьева редко появляется на публике после ухода из сериала «Сваты». В NEWS.ru выяснили, что она покинула проект во время съемок седьмого сезона, объяснив свое решение тем, что не могла ездить в Белоруссию из-за плотного графика.
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