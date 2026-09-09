В Яндексе воссоздали реальный голос Льва Толстого по архивным записям

В Яндексе воссоздали голос Льва Толстого и добавили его ИИ-персонажа в Алису AI. Теперь с писателем можно поговорить о жизни и литературе, а затем услышать голосовые ответы, созданные на основе сохранившихся архивных записей.
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