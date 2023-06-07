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Россия сбила украинские беспилотники над Крымом и Курском

Россия сбила украинские беспилотники над Крымом и Курском

В воскресенье Россия перехватила девять беспилотников над Крымским полуостровом и один над небольшим городком Суджа в южной части Курской области, что почти ежедневно сопровождалось атаками внутри страны или на территориях, аннексированных Москвой.

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