Россия сбила украинские беспилотники над Крымом и Курском

В воскресенье Россия перехватила девять беспилотников над Крымским полуостровом и один над небольшим городком Суджа в южной части Курской области, что почти ежедневно сопровождалось атаками внутри страны или на территориях, аннексированных Москвой.
В воскресенье Россия перехватила девять беспилотников над Крымским полуостровом и один над небольшим городком Суджа в южной части Курской области, что почти ежедневно сопровождалось атаками внутри страны или на территориях, аннексированных Москвой.
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