Легенда "МЮ" Фердинанд заявил, что его тошнит от голов Кейна за "Баварию"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, комментируя эфире YouTube-канала FIVE хет-трик форварда "Баварии" Гарри Кейна в ворота дортмундской "Боруссии", заявил, что его тошнит от голов бывшего лидера "Тоттенхэма".
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