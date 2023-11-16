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Легенда "МЮ" Фердинанд заявил, что его тошнит от голов Кейна за "Баварию"

Легенда "МЮ" Фердинанд заявил, что его тошнит от голов Кейна за "Баварию"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд, комментируя эфире YouTube-канала FIVE хет-трик форварда "Баварии" Гарри Кейна в ворота дортмундской "Боруссии", заявил, что его тошнит от голов бывшего лидера "Тоттенхэма".

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