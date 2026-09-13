Глава World Athletics заявил, что вопрос допуска российских спортсменов требует решения

Глава международной федерации легкой атлетики World Athletics Себастьян Коу подтвердил, что позиция организации по недопуску российских спортсменов на международные соревнования остается неизменной, однако подчеркнул необходимость решения данного вопроса.
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