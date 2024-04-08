04,08,24 Очеретино - Весёлое Активные боевые действия на Красноармейском направлении. ВС РФ атакует пехотным подразделением в Весёлом.
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04,08,24 Очеретино - Весёлое Активные боевые действия на Красноармейском направлении. ВС РФ атакует пехотным подразделением в Весёлом.
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