Ямальские предприятия поборются за грант от губернатора округа

Стартовал конкурс грантов губернатора за лучшие условия труда. Это уже одиннадцатый по счёту отбор, в котором могут участвовать любые коммерческие и некоммерческие предприятия, индивидуальные предприниматели Ямала.
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