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Что рассказала первая в России жемчужина возрастом 90 миллионов лет

Что рассказала первая в России жемчужина возрастом 90 миллионов лет

Когда держишь в руках предмет, который помнит динозавров, ощущения совершенно особенные. Речь о крошечной жемчужине, найденной в Воронежской области у села Лосево.

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