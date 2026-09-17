Что рассказала первая в России жемчужина возрастом 90 миллионов лет

Когда держишь в руках предмет, который помнит динозавров, ощущения совершенно особенные. Речь о крошечной жемчужине, найденной в Воронежской области у села Лосево.
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