Почему люди притворяются «недоступными» и насколько это эффективно

Да, игра в «труднодоступных» может оказаться эффективной, но только при определённых условияхРазыгрывать из себя недотрогу — это давно известная стратегия знакомств, однако она по-прежнему противоречива и широко распространена.
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