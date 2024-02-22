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«iDeaWay»

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Почему люди притворяются «недоступными» и насколько это эффективно

Почему люди притворяются «недоступными» и насколько это эффективно

Да, игра в «труднодоступных» может оказаться эффективной, но только при определённых условияхРазыгрывать из себя недотрогу — это давно известная стратегия знакомств, однако она по-прежнему противоречива и широко распространена.

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