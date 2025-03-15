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Guardian: Путин дал понять, что Россия будет играть только по его правилам

Guardian: Путин дал понять, что Россия будет играть только по его правилам

Президент РФ Владимир Путин после заявлений Запада о том, что «мяч находится на стороне России», вместо того, чтобы начать игру, написал на нем список новых условий и отбросил его обратно, сообщает британская газета Guardian.

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