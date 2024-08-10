«Будем жечь!» Алаудинов пригрозил иностранным сатанистам за участие в «вакханалии» под Курском

Алаудинов обещал поставить на колени всех участников "вакханалии" под Курском Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал об огромном количестве наёмников из США, Франции, Польши, Британии, которые участвуют в боях на стороне ВСУ, в том числе при атаке на Курскую область.
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