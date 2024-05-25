Судья Зак Зарба прокомментировал спорный эпизод с участием Макдэниэлса и Ирвинга

Судья Зак Зарба объяснил журналистам, что на Джейдене Макдэниэлсе нарушил правила Кайри Ирвинг, но бригада арбитров не могла зафиксировать фол, так как челлендж брался техасцами с целью определить, кто последним коснулся мяча перед его вылетом в аут.