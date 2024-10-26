В Татарстане 3302 семьи получили оставшуюся часть маткапитала по нацпроекту «Демография»

Благодаря национальному проекту «Демография» более 3000 семей в Татарстане воспользовались возможностью получить оставшуюся часть материнского капитала, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда РФ.
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