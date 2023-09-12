Глимфатическая система – ключ к распространению и агрегации «белков Паркинсона»

Исследователи пролили свет на загадку прогрессирования болезни Паркинсона. Ученые обнаружили, что мутировавшая версия белка альфа-синуклеина проходит через лимфатическую систему мозга, известную как глифатическая система, прежде чем агрегироваться.
Исследователи пролили свет на загадку прогрессирования болезни Паркинсона. Ученые обнаружили, что мутировавшая версия белка альфа-синуклеина проходит через лимфатическую систему мозга, известную как глифатическая система, прежде чем агрегироваться.
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