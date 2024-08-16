В Коптеве расселили третий дом по программе реновации

Полностью завершено расселение дома по адресу ул. Генерала Рычагова, д. 26. Как сообщила пресс-служба префектуры Северного административного округа, переселение начали в январе, а в августе переехали последние жители.
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