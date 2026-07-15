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NYT: Трамп не рассматривает законопроект о санкциях против РФ как свой приоритет

Хозяин Белого дома Дональд Трамп не считает, что принятие законопроекта, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), касающегося санкций против России, является для него приоритетной задачей.

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