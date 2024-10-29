Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Чемодан Proxis Global Carry-on Spinner сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность / © Samsonite Group Чемодан Proxis Global Carry-on Spinner, который продают по цене 425 долларов США (чуть более 41 тысячи рублей по курсу), успешно выдержал падение с высоты 40 километров, куда его отправили с помощью стратосферного шара.