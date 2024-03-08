Вяльбе: при массовом завале на гонке в Сочи серьезно пострадали 3 лыжницы

В результате массового завала в ходе лыжного масс-старта на Спартакиаде учащихся в Сочи получили серьезные травмы три спортсменки, сообщила телеканалу «360» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии