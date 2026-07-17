Карен Шахназаров назвал простой шаг России в войне с Западом: "Для них это будет катастрофа"

Почему то, что делает Трамп в публичной сфере – это не сюр, а чёткая и выверенная позиция, выгодная лишь одной стороне? Нет, не американцам в целом, а правящей в США олигархии, близкой к действующему президенту-республиканцу.
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