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Царьград

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Карен Шахназаров назвал простой шаг России в войне с Западом: "Для них это будет катастрофа"

Карен Шахназаров назвал простой шаг России в войне с Западом: "Для них это будет катастрофа"

Почему то, что делает Трамп в публичной сфере – это не сюр, а чёткая и выверенная позиция, выгодная лишь одной стороне? Нет, не американцам в целом, а правящей в США олигархии, близкой к действующему президенту-республиканцу.

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Комментарии
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Lora Некрасова
У нас много мудрецов. Но никто их не слушает.
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1 м.