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WP: законодатели США попытаются проверить выделение военной помощи Киеву

WP: законодатели США попытаются проверить выделение военной помощи Киеву

Заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн заявил, что американские законодатели, вероятно, предпримут попытки провести проверки расходования средств правительством страны на оказание помощи киевскому режиму.

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