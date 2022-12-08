Светлов о поражении от «Витязя»: «Не все в «Сочи» работали на оборону до конца. 2:6 – счет большой»

Главный тренер «Сочи» высказался после крупного поражения от «Витязя» (2:6). «Были моменты, чтобы забить, но реализовать их мы не смогли.
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