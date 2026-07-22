Педагог предупредила о риске подмены мышления детей работой нейросетей

Педагог и создательница «Умношколы» Екатерина Богомолова-Чепко предупредила, что дети не должны перекладывать интеллектуальную работу на искусственный интеллект, поскольку это лишает их опыта самостоятельного мышления.
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