Скриншот видео Расчеты 152-мм САУ "Акация" артиллерии группировки войск "Восток" из Бурятии успешно уничтожают укрепленные позиции, долговременные огневые точки и бронетехнику военнослужащих ВСУ и украинских националистов, в том числе производства государств Запада, на южно-донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ.