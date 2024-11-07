Расчет САУ "Акация" уничтожил позицию и технику ВСУ на южно-донецком направлении

Скриншот видео Расчеты 152-мм САУ "Акация" артиллерии группировки войск "Восток" из Бурятии успешно уничтожают укрепленные позиции, долговременные огневые точки и бронетехнику военнослужащих ВСУ и украинских националистов, в том числе производства государств Запада, на южно-донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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