Закон о запрете ночной торговли алкоголем (он начнет действовать с 1 марта) коснется 166 баров и кафе в омских многоэтажках.
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Закон о запрете ночной торговли алкоголем (он начнет действовать с 1 марта) коснется 166 баров и кафе в омских многоэтажках.