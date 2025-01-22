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Новости Омска

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Закон о запрете ночной торговли алкоголем (он начнет действовать с 1 марта)

Закон о запрете ночной торговли алкоголем (он начнет действовать с 1 марта) коснется 166 баров и кафе в омских многоэтажках.

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