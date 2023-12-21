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Диетологи: нельзя закусывать алкоголь бутербродами с икрой

Диетологи: нельзя закусывать алкоголь бутербродами с икрой

Также они предостерегают от совмещения алкоголя с жирной едой или со сладкими десертами.Бутерброды с красной икрой, ставшие неотъемлемой частью новогоднего стола, могут стать причиной проблем с желудочно-кишечным трактом.

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