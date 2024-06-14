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Кислица: США проверили «Азов»* и не обнаружили нарушений

Кислица: США проверили «Азов»* и не обнаружили нарушений

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил о том, что правительство США провело проверку нацбата «Азов»*, и оказалось, что они не обнаружили нарушений, которые могли бы помешать США оказывать военную помощь данному батальону.

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