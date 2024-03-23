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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кеннет Лофтон набрал 52 очка и 16 подборов в матче G-лиги против «Игнайт»

Кеннет Лофтон набрал 52 очка и 16 подборов в матче G-лиги против «Игнайт»

Тяжелый форвард фарм-команды «Юты» набрал рекордные в карьере 52 очка, 16 подборов и 5 передач в победном выездном матче против «Игнайт».

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