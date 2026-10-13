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Больше 200 уроков по инвестициям провёл Сбер в школах и колледжах Сибири

Больше 200 уроков по инвестициям провёл Сбер в школах и колледжах Сибири

Уже больше 200 открытых уроков по инвестициям провёл Сбер в регионах Сибири в рамках всероссийской программы повышения инвестиционной грамотности "ИнвестВышка".

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