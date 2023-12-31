Депутат Роднина заявила, что спокойно реагирует на критику из-за жизни в США

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олег олейник

Этим высказыванием она подчеркнула , что если ей предложат более лучшие предложения в другой стране она без колебаний переедет даже возможно и во враждебную нам ! Где же любовь к Родине и её борьба за защиту и благосостояние народа ? Как депутат очень высокого уровня объясните своим избирателям !!!