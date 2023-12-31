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Депутат Роднина заявила, что спокойно реагирует на критику из-за жизни в США

Депутат Роднина заявила, что спокойно реагирует на критику из-за жизни в США

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на критику, связанную с её проживанием в США.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Сидит на халявном месте. Бесполезный депутат...
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11 час.
оо
олег олейник
Этим высказыванием она подчеркнула , что если ей предложат более лучшие предложения в другой стране она без колебаний переедет даже возможно и во враждебную нам ! Где же любовь к Родине и её борьба за защиту и благосостояние народа ? Как депутат очень высокого уровня объясните своим избирателям !!!
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11 час.

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