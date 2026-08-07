Сотрудники УТ МВД России по СФО провели «Зарядку со стражем порядка» в детском лагере «Лазурный»

В преддверии Дня физкультурника сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу организовали спортивный праздник для отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Лазурный».
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