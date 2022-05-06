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Гель-желе для наращивания ногтей: особенности применения, описание технологии, отзывы

Гель-желе для наращивания ногтей: особенности применения, описание технологии, отзывы

Наша статья расскажет об одном из самых популярных продуктов для наращивания ногтей – геле-желе. Его применяют и профессионалы ногтевого сервиса в салонах красоты, и домашние мастерицы, постигающие азы этого красивого искусства самостоятельно.

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