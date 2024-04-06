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Как встречать мужа с работы, чтобы он сам бежал домой?

Как встречать мужа с работы, чтобы он сам бежал домой?

«Дети мужчине интересны только тогда, когда с ними можно разговаривать. Ну нет у нас отцовского инстинкта, природой не заложено.

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Комментарии
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Alla
Спасибо, посмеялась от души!
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