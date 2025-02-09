Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Собралось всякое отребье, такие себе глисты, которые живут только в говне, мыслят говном, и иначе существовать не мог...«Отдать российску...
  • Часовщик
    Этот братский народ,потом соберётся с силами,и он тебя уже жалеть не будет.Нашел кого жалеть,ты посмотри что они в Ку...«Укры – тупые сам...
  • Часовщик
    Этот дурачок,хоть в школе учился?Похоже что нет,а скорее всего он шизофреник.И у него зимнее обострение,и такие же те...«Кубань – это Чер...

На «Бандеровских чтениях» в Киеве требуют «жёсткой ассимиляции» беглых либералов

На «Бандеровских чтениях» в Киеве требуют «жёсткой ассимиляции» беглых либералов

Украина должна максимально жёстко превращать в бандеровцев всех беглых либералов из РФ. Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завил украинский нацист и декоммунизатор с погонялом «Фашист» Александр Музычко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Самим  ФАШИСТАМ ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ  всё да  НИЧЕГО  , так они ещё и  МЕЧТАЮТ , СОБАКИ НЕ РЕЗАНЫЕ ...!!!
Ответить
18 час.
наверх