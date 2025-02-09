Украина должна максимально жёстко превращать в бандеровцев всех беглых либералов из РФ. Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завил украинский нацист и декоммунизатор с погонялом «Фашист» Александр Музычко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».