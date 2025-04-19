В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

1. Активистов и исполнителей «крестопада» КАСТ РИРОВАТЬ ! 2. ВЕРНУТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ - ИСКОННЫЙ ОБЛИК РУСИ ВО ВСЕ ХРАМЫ - ЦЕРКВИ И МЕЧЕТИ = НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ = КРЕСТ + ПОЛУМЕСЯЦ !!!

Кузнецов Владимир

Это жидовско-либерастическое отродье во власти, которую они заполонили собой с верху до низа и делают всё что надо сионистам т.е. уничтожение славян и превращение России в колонию