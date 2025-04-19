Tекст: Елизавета Шишкова Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов.
В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
1. Активистов и исполнителей «крестопада» КАСТ РИРОВАТЬ ! 2. ВЕРНУТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ - ИСКОННЫЙ ОБЛИК РУСИ ВО ВСЕ ХРАМЫ - ЦЕРКВИ И МЕЧЕТИ = НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ = КРЕСТ + ПОЛУМЕСЯЦ !!!
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2 час.
Кузнецов Владимир
Это жидовско-либерастическое отродье во власти, которую они заполонили собой с верху до низа и делают всё что надо сионистам т.е. уничтожение славян и превращение России в колонию
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1 час.
Юрий Юрченко
Ввести статью от 10 лет и выше за намеренное уничтожение традиционных гос и религиозных символов РОССИИ.
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1 час.
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