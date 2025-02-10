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Царьград

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Science: к 2100 году в Северном Ледовитом океане летом не будет льда

Science: к 2100 году в Северном Ледовитом океане летом не будет льда

К концу века глобальная температура вырастет еще больше, что существенно отразится на Арктике.Среднегодовая температура воздуха на Земле за прошлый год в первый раз показала превышение доиндустриального уровня на 1,5 градуса по Цельсию, что стало причиной экстремальных климатических явлений, включая рекордные осадки и наводнения в Сахаре, а также аномальные периоды жары по всему миру.

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