Правительство выделит 3,5 млрд рублей авиакомпаниям

Правительство намерено выделить 3,5 млрд рублей организациям воздушного транспорта. «Несмотря на действующие против отрасли санкции, удалось сохранить уникальные трудовые коллективы, авиационный парк и продолжить стабильную работу.
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