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Правительство выделит 3,5 млрд рублей авиакомпаниям

Правительство выделит 3,5 млрд рублей авиакомпаниям

Правительство намерено выделить 3,5 млрд рублей организациям воздушного транспорта.     «Несмотря на действующие против отрасли санкции, удалось сохранить уникальные трудовые коллективы, авиационный парк и продолжить стабильную работу.

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