БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Александр Крылов
    Какой президент - такие и министры! Пидарасы одним словом!!!Парниша сболтнул ...
  • Регина Толстоброва
    Ну и деятель политический. Не рот. а помойка целая.Парниша сболтнул ...
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Корпорация NORINCO разработала новый барражирующий боеприпас

Корпорация NORINCO разработала новый барражирующий боеприпас

Американский БПЛА Switchblade 600 в полётном положении. Новый китайский ББ может иметь схожий облик Китайская оборонная промышленность активно занимается разработкой барражирующих боеприпасов и регулярно представляет очередные изделия такого рода.

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