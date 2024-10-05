Корпорация NORINCO разработала новый барражирующий боеприпас

Американский БПЛА Switchblade 600 в полётном положении. Новый китайский ББ может иметь схожий облик Китайская оборонная промышленность активно занимается разработкой барражирующих боеприпасов и регулярно представляет очередные изделия такого рода.
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